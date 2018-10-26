«المحتوى المحلي» لـ "الاقتصادية": سنراجع أي عقد حكومي يتجاوز 400 مليون ريال

قال لـ "الاقتصادية" فهد محمد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الوحدة ستعمل على مراجعة أي عقد حكومي يتجاوز 400 مليون ريال.

وأوضح السكيت أن وحدة المحتوى المحلي تعمل على ثلاثة مستويات تشمل الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، مبينا أن ما يخص جانب الحكومة نعمل فيه على نظام المشتريات الحكومية الذي أصبح جاهزا الآن للعموم لأخذ مرئياتهم، خصوصا بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولدينا منهجية ثابتة ومعادلات رياضية واضحة لطريقة حساب المحتوى المحلي، وأيضا أي عقد يتجاوز 400 مليون ريال يراجع من قبل وحدة المحتوى المحلي، حيث تم وضع سياسات عامة للعمل على مستوى الحكومة.

وحول الحزم التحفيزية التي تتولاها وحدة المحتوى المحلي، أوضح أن حزم التحفيز أطلقت على عدة موجات الأولى كانت 40 مليارا والثانية 72 مليارا، والآن نعمل على الموجة الثالثة من الحزمة التحفيزية بـ 88 مليارا وسنعرضها قريبا على اللجنة الوزارية لاعتمادها.

وأضاف السكيت على هامش فعاليات مبادرة الاستثمار 2018، أن المحتوى المحلي هو موضوع شامل لكل أنواع الصناعات والقطاعات، ونحن حددنا من ضمن عمل الوحدة القطاعات ذات الأولوية، وتشمل: قطاع التقنية والمعلومات، مبينا أن تجهيز البنية التحتية ووضع المحفزات والآليات للقطاع، هو أولوية حتى نتمكن من استقطاب التقنية الفعالة.