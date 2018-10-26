977.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السعودية بإيرادات 1.6 مليار ريال

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 977.5 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، 47 في المائة منها (462.3 ألف منشأة) تعمل في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى البيانات النهائية للمسح السنوي للهيئة لعام 2017، فإن المنشآت التي يعمل بها شخص إلى خمسة أشخاص شكلت نحو 87 في المائة (852.3 ألف منشأة) من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في حين أن المنشآت التي يعمل بها ستة إلى 49 مشتغلا شكلت 12 في المائة (117.5 ألف منشأة) من إجمالي المنشآت، بينما مثلت المنشآت التي يعمل بها 50 إلى 250 مشتغلا 1 في المائة (7.8 ألف منشأة) من الإجمالي.

وبلغ عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2017، نحو 4.48 مليون مشتغل، 34 في المائة (1.52 مليون مشتغل) يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و14 في المائة (629.5 ألف مشتغل) في نشاط الصناعة التحويلية، ثم 11 في المائة (508.1 ألف مشتغل) في نشاط الإقامة والطعام.

وحسب الجنسية شكل السعوديون 25.5 في المائة من العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السعودية بنهاية عام 2017، وعددهم 1.14 مليون مشتغل، فيما غير السعوديين شكلوا نحو 74.5 في المائة، بعدد 3.34 مليون مشتغل.

وبلغ حجم الرواتب والأجور للعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 143.2 مليون ريال، إضافة إلى 12.4 مليون ريال مزايا وبدلات، ليبلغ إجمالي تعويضات المشتغلين نحو 155.6 مليون ريال.

على الجانب الآخر، بلغت النفقات التشغيلية خلال عام 2017 نحو 794 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 1.6 مليار ريال.

وتشمل أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنهاية العام الماضي، 18 نشاطا اقتصاديا وهي كالتالي: الزراعة والصيد، البترول والمعادن، الصناعة التحويلية، الكهرباء والغاز، الماء والصرف الصحي، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين.

إضافة إلى أنشطة الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات، المال والتأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والتقنية، الخدمات الإدارية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، والخدمات الجماعية والشخصية.



*وحدة التقارير الاقتصادية