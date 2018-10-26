تحالفات اقتصادية بين الصين واليابان في وجه الحمائية الأمريكية

يبدو أن الحمائية التجارية التي أطلقت واشنطن عنانها ستوحد كثيرا من المواقف بين ثاني وثالث أكبر اقتصاديات العالم، وفي هذا الإطار وصل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى الصين أمس في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى البلد الآسيوي العملاق منذ تدهور العلاقات قبل ستة أعوام، بسبب خلاف على جزر.

وبحسب "الفرنسية"، من المتوقع أن يناقش آبي والرئيس الصيني شي جين بينج كيفية تحسين التعاون الاقتصادي مع استعداد ثاني وثالث أكبر اقتصاديات العالم لمواجهة سلسلة من الإجراءات التجارية الأمريكية غير المؤاتية تتمثل خصوصا في زيادة التعريفة الجمركية على البضائع الصينية.

وفي حين ترغب شركات الأعمال اليابانية في تحسين مكانتها في سوق الصين، تهتم بكين بالحصول على التكنولوجيا والمعرفة التي تملكها الشركات اليابانية.

ومن المرجح أن يركز الزعيمان على مجموعة من الصفقات المحتملة، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية في دول إقليمية ومنها على وجه الخصوص إندونيسيا والفلبين.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن آبي يأمل أن تؤكد الزيارة فوز القوة الناعمة من خلال ما يُسمى "دبلوماسية الباندا" إذ إن حديقتي حيوان سينداي وكوبي اليابانيتين تسعيان للحصول على مزيد من هذه الحيوانات من الصين.

وعندما تولى شينزو آبي السياسي المحافظ منصب رئيس الحكومة اليابانية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، لم يكن أحد يتخيل أن علاقات اليابان مع الصين يمكن أن تتحسن بصورة جذرية، لكن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 غير كل شيء.

وفي ظل تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، تحول الرئيس الصيني نحو نظيره الياباني، الذي يقول منتقدوه، "إنه حقق شعبيته من خلال نشر الخطاب المعادي للصينيين والكوريين بين الناخبين اليابانيين".

تأتي تلك المحادثات بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية السلام والصداقة اليابانية الصينية، لتكون أول اجتماع ثنائي رسمي بين زعيمين من الصين واليابان منذ سبع سنوات.

ويقول مينورو موريتا المحلل السياسي المقيم في طوكيو الذي زار الصين مرتين خلال الأشهر الأخيرة "إن الرئيس الصيني شي مصر للغاية على تحسين وتعميق العلاقات مع اليابان".

وفي الوقت نفسه، تواجه اليابان ضغوطا من ترمب لاستيراد مزيد من السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، في محاولة للحد من العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة.

لكن المحللين يعتقدون أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع رئيس الوزراء الياباني المتهم من قبل المنتقدين له بالرقص على إيقاعات واشنطن، إلى التقارب مع بكين لكي يوجه رسالة إلى ترمب بأنه لن يرضخ للابتزاز الأمريكي.

ويأمل آبي أيضا أن تمنح هذه الرسالة غير المباشرة، بلاده موقفا قويا في المحادثات التجارية المقرر انطلاقها في كانون الثاني (يناير) المقبل مع الولايات المتحدة.

وفي خطاب له أخيرا في طوكيو قال آبي "إنه يريد الدخول بالعلاقات بين اليابان والصين إلى مرحلة جديدة".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أوضح لو تشانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أثناء الإعلان عن زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتظرة للصين، أنه عندما تعمق الدولتان "التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، سيكون ذلك ليس فقط في مصلحة الجانبين إنما أيضا في مصلحة تطور الاقتصاد والتجارة العالميين".

تأتي زيارة آبي للصين في ظل تحسن العلاقات الصينية اليابانية رغم استمرار الخلافات الحدودية بين البلدين.

وكانت الحكومة اليابانية قد اشترت في أيلول (سبتمبر) 2012 مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي التي تدعي الصين السيادة عليها.

وأثارت هذه الخطوة مظاهرات مناوئة لليابان في عشرات المدن الصينية كما تصاعدت الدعوة إلى مقاطعة المنتجات اليابانية في الصين.

ورغم المشاحنات والخلافات، استقبلت اليابان خلال السنوات الأخيرة عددا متزايدا من السائحين الصينيين الذين يمثلون مصدرا مهما من مصادر الدخل السياحي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خصوصا في المناطق التي تعاني ارتفاع نسبة المسنين بين السكان.

واستقبلت اليابان في العام الماضي 7.36 مليون سائح من الصين فقط، لتصبح الأخيرة أكبر مصدر للسياحة إلى اليابان، بحصة قدرها 25.6 في المائة من إجمالي عدد السائحين الأجانب الذين زاروا الأراضي اليابانية، بحسب تقديرات مؤسسة السياحة الوطنية في اليابان.

في الوقت نفسه تبذل الحكومات المحلية للأقاليم الصينية مزيدا من الجهود الرامية إلى جذب الشركات اليابانية إلى أقاليمها، حيث عقدت هذه الحكومات 18 حلقة نقاشية استثمارية في اليابان خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين، وهو ما يزيد على إجمالي عدد الحلقات النقاشية المماثلة التي تم تنظيمها خلال العام المالي الماضي ككل، وكان 15 حلقة نقاشية، بحسب هيئة التجارة الخارجية اليابانية.

وأشار مسؤول في الهيئة إلى أنه من المقرر عقد أربع حلقات نقاشية استثمارية صينية في اليابان خلال الشهر الحالي.

في المقابل، ذكر تقرير صادر عن لجنة تابعة لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية التي يترأسها ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقا وجوزيف نيي الأستاذ الفخري في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه "في الوقت الذي تتجادل فيه الولايات المتحدة واليابان بشأن الرسوم الجمركية التي تعود إلى القرن العشرين، فإن تهديدات القرن الحادي والعشرين على الأمن والازدهار الإقليميين خاصة من الصين وكوريا الشمالية تتزايد".

لكن مينورو موريتا المحلل السياسي المقيم في طوكيو يقول "إن هذه الحجة الأمريكية عفا عليها الزمن في ضوء تحسن العلاقات الصينية اليابانية وقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها الصاروخية".

ويرى موريتا، مثل غيره من المحللين اليابانيين أن واشنطن تحاول منذ وقت طويل تعميق الخلافات بين العملاقين الآسيويين الصين واليابان، مضيفا أن "اليابان تتبنى معيارا مزدوجا في التعامل مع الصين".

ويضيف المحلل السياسي الياباني أن "توشيهيرو نيكاي أمين عام الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، يقيم علاقة شخصية مباشرة مع الرئيس الصيني"، مشيرا إلى أن نيكاي يرى أن اليابان لن يكون لها مستقبل إذا لم تعزز علاقاتها مع الصين وكوريا الشمالية ودول آسيان "رابطة دول جنوب شرق آسيا".