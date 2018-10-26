الأسهم المحلية تحقق أفضل أداء يومي في 16 شهرا .. السيولة ترتفع 231 %

عادت الأسهم السعودية للربحية في أفضل أداء يومي لها منذ 16 شهرا لتغلق عند 7835 نقطة رابحة 323 نقطة بنسبة 4.3 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من المصارف، وأشير في التقرير السابق إلى إمكانية القطاع في قيادة السوق للارتفاع نظرا للأداء المالي والعوامل الأساسية.

ووجدت السوق دعما معنويا من كلمة ولي العهد التي أوضحت التطورات الاقتصادية والمسار المتوقع لها، خاصة في التأكيد على الإنفاق الحكومي، الذي سيتجاوز التريليون ريال في العام المقبل، الذي بدوره سيكون داعما لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى نجاح المنتدى الذي وقع فيه عدة مذكرات بعشرات المليارات الدولارات، وأوضح فيه تطورات المشاريع العملاقة والسكنية، والتي ستلعب دورا في الطلب على السلع والخدمات المحلية.

فنيا استطاعت السوق تجاوز متوسط 21 يوما، ما يجعلها قادرة على مواصلة الارتفاع إلى مستويات 7926 نقطة، التي ستشكل حاجز مقاومة مهما، الاستقرار أعلى منه سيدخل السوق إلى مسار صاعد يوصل المؤشر إلى أعلى مستوياته لهذا العام عند 8500 نقطة على الأقل، بينما الدعم عند 7700 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7512 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 7854 نقطة رابحا 4.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7835 نقطة رابحا 323 نقطة بنسبة 4.3 في المائة. وقفزت السيولة 231 في المائة بنحو 6.7 مليار ريال لتصل إلى 9.6 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2017، بمعدل 64 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 150 في المائة بنحو 192 مليون سهم لتصل إلى 319 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.58 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 43 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 148 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 8.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 5.9 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 5.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.58 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.08 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 3.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 4 في المائة بقيمة 429 مليون ريال.



أداء الأسهم

ارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى، وتصدرها "المواساة" بنسبة 9.99 في المائة ليغلق عند 77.10 ريال، يليه "عناية" بنسبة 9.99 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 9.96 في المائة ليغلق عند 86.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 6.25 في المائة ليغلق عند 126 ريالا، يليه "البحري" بنسبة 5.79 في المائة ليغلق عند 31.70 ريال، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 19.54 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "الراجحي" بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 598 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية