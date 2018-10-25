"نمو" تضيف 7 نقاط.. وقيم التداول عند 514 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 2423 نقطة رابحة سبع نقاط، وتراجعت قيم التداول 22 في المائة بنحو 149 ألف ريال لتصل إلى 514 ألف ريال، بمعدل 5.2 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1.5 في المائة بنحو 632 سهم لتصل إلى 42 ألف سهم بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 52 في المائة بنحو 108 صفقات لتصل إلى 98 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم واستقرت البقية. وتصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 9.94 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.83 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 169 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 131 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 78 ألف ريال.