الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات أقل من المتوسط

في ختام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى هذا الأسبوع ، باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 31 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات3.074 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ2.39 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها سبع سنوات في الشهر الماضي بقيمة 31 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 3.034 % ومعدل التغطية للطرح2.45 مرة.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات2.51 مرة.

وجاء طرح السندات ذات السبع سنوات اليوم، بعد أن باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 38 مليار دولار أول أمس الثلاثاء، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 39 مليار دولار أمس الأربعاء.