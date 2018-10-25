تونس توقع اتفاقيات بقيمة 270 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي

وقعت تونس أربع اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي بتمويل يصل إلى 270 مليون يورو لدعم المؤسسات والاصلاحات في البلاد.

وجرى توقيع الاتفاقيات، أثناء جلسة عمل بقصر الرئاسة في قرطاج بين الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس لمدة يومين.

وستوجه الاتفاقيات لتمويل تنافسية المؤسسات والصادرات والإصلاح القضائي والانتقال الطاقي ودعم الإصلاح الجبائي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويلتقي يونكر في وقت لاحق رئيس البرلمان ورئيس الحكومة. كما سيجري لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية وكبار المسؤولين في الحكومة.

ويلقي أيضا كلمة أمام ضريح ضحايا الاعتداء الارهابي في متحف باردو الذي أوقع 20 قتيلا من السياح الأجانب وعنصرا أمنيا، وهو احد الهجمات الثلاث الكبرى التي عرفتها تونس عام .2015

وتحظى تونس بدعم سنوي من الاتحاد الاوروبي يناهز 300 مليون يورو، بحسب سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برجاميني.