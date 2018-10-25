وزارة الإسكان توقع 3 اتفاقيات لإنشاء نحو 27 ألف وحدة سكنية في جدة والدمام والأحساء

أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن توقيع برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) لاتفاقيتين ومذكرة تفاهم تهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والبناء والتشييد حيث تسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقيات إلى جلب أفضل التقنيات العالمية وعقد مزيد من التحالفات مع أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030. جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في إطار مبادرة "استثمر في السعودية" التي تم إطلاقها كجزء من برنامج التحول الوطني وبما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 سعيا نحو رفع ونشر الوعي بالبيئة الاستثمارية في المملكة وتسويق الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وشملت الاتفاقيات استثمارات لشركات عالمية جاءت على النحو التالي : مذكرة تعاون بين شركة Katerra ومقرها أمريكا وبرنامج الإسكان بهدف تبني المملكة لوسائل تقنية متقدمة في عمليات البناء والتشييد، وذلك لبناء ما يصل إلى 50000 وحدة سكنية سنويا لبناء 6 إلى 8 مصانع متخصصة في تقنيات البناء الحديث وذلك بهدف توطين هذه التقنيات الحديثة في المملكة مما يوفر نحو 15000 فرصة عمل في السوق المحلية واتفاقية لتطوير عقارات سكنية في مشروع "ضاحية الأصفر" بالأحساء شرق السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار وقعتها كل من مجموعة PowerChina الدولية ووزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان لبناء 17000 وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 4000 فرصة عمل في قطاع الإسكان واتفاقية لتطوير مشاريع "تلال الغروب" السكنية بين برنامج "سكني" وشركة ساني - العامرية (شراكة سعودية - صينية) والشركة الوطنية للإسكان بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء 3 مشاريع سكنية توفر أكثر من 9500 وحدة سكنية في كل من الدمام وجدة حيث ستبدأ أعمال البناء في الربع الأخير من العام الجاري ويتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بحلول عام 2020.

وفي هذا السياق أوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هذه الاتفاقيات تركز على جانبين مهمين أولهما الاستثمارات المتعلقة بجلب أحدث التقنيات العالمية والمنتجات المبتكرة وتوطينها في قطاع الإسكان، إضافة إلى الالتزام بتوفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين. مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستساعد في بناء أرضية صلبة لتنمية مشاريع الإسكان المستقبلية التي ستستهم في تحفيز نمو وخلق الفرص الوظيفة، لتحقيق مصلحة جميع الاطراف من قطاع سكني ومطورين والمستفيدين من الخيارات السكنية التي تقدمها الدولة".

وعلى هامش مراسم الإعلان عن الاتفاقية صرح رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة "كاتيرا" آش بهاردواج قائلا "إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستطرح أساليب جديدة من حيث تقنيات البناء في السعودية ونحن نتوقع أن يكون هناك طلبا كبيرا على هذه التقنيات تماشيا مع نهج الحكومة في اعتماد أنظمة مستدامة وتحقق معايير رفع كفاءة الطاقة ونتطلع قدما إلى إقامة شراكات مع وزارة الإسكان نقوم من خلالها بتقديم طرق وتقنيات بناء حديثة في المملكة لبناء نصف مليون وحدة خلال السنوات العشر القادمة وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال توطين هذه التقنيات في المملكة وبناء مصانع متخصصة لها".

من جانبه أكد المدير العام للفروع ونائب رئيس مجموعة "باورتشاينا الدولية المحدودة" ووينهاو حرصهم على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة مع وزارة الإسكان تنعكس على جودة المشاريع السكنية التي سيتم تنفيذها في السعودية. مبينا أنهم سيعملون من خلال مشروع "ضاحية الأصفر" على توفير أنواع مختلفة من الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين وبناء ضاحية سكنية متكاملة الخدمات وسط بيئة سكنية جاذبة". بدوره أفاد المدير العام لشركة "ساني - العامرية" هيجينغ جاو، أن الطلب المتزايد على المساكن ذات الجودة العالية والسعر المعقول في السعودية واتجاه الحكومة نحو إقامة شراكات مع القطاع الخاص؛ لتحقيق ذلك وتنشيط الاستثمار الأجنبي أدى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع". مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى تفعيل دورها بشكل كبير والمساهمة في تنفيذ توجه الدولة من خلال الشريك المحلي "العامرية للاستثمار العقاري" وتطوير وتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية في البلاد.

وفيما يلي مزيد من التفاصيل

تحالف "سعودي - صيني" يوقع اتفاقية بدء إنشاء 9658 وحدة سكنية في جدة والدمام



وقعت وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان اليوم, على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية مع شركة ساني العامرية تحالف "سعودي صيني" لبدء تنفيذ 9658 وحدة سكنية في مدينتي جدة والدمام.

وبموجب هذه الاتفاقية تبدأ شركة ساني العامرية والمشكلة بتحالف بين شركة ساني الصينية، وشركة العامرية للاستثمار العقاري في تنفيذ 3 مشاريع سكنية على أراضي وزارة الإسكان تحت مسمى "تلال الغروب" الأول في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، ويستهدف توفير 6512 وحدة سكنية عبارة عن شقق، والمشروعين الأخرين في مدينة الدمام، ويوفران 1632 فيلا، و1514 شقة.

ويبلغ حجم الاستثمار في هذه الاتفاقية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث تبدأ الشركة في تنفيذ مشاريعها خلال الشهر المقبل، فيما سيتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020، وتُعد هذه المشاريع الثلاثة ضمن المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ساني العامرية بندر بن محمد العامري أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية البدء في تنفيذ المشاريع الثلاثة وتسليمها خلال الجدول الزمني المحدد لها، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويكون تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020 .

وأضاف أن هناك عدد من الأهداف التي ستحقق من خلال هذا التحالف منها توطين التقنية بإنشاء مصنعين في جدة والدمام، إضافة إلى إنشاء مصانع لمعدات البناء لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مؤكداً أن من بين أولويات "ساني العامرية" تدريب الشباب السعودي بمعاهد شركة مجموعة ساني العالمية بالصين وتوظيفهم بمصانعنا ومشاريعنا بالمملكة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وبدوره أكّد مدير عام شركة ساني العامرية هيجن قاو أن بيئة المملكة للاستثمار في القطاع العقاري جاذبة ومع توجه الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع وقعنا اتفاقية مع وزارة الإسكان لمقابلة الطلب المرتفع للإسكان في المملكة لبناء آلاف الوحدات السكنية، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل في مشاريع "تلال الغروب" الثلاثة لتوفير 9658 وحدة

سكنية بجودة عالية مع مراعاة توفير بيئة سكنية مناسبة.

وأشار إلى أن شركة ساني الصينية لديها العدد من المشاريع في مختلف دول العالم منها عقد لبناء 50 ألف وحدة في ماليزيا خلال خمس سنوات بمعدل عشرة الاف وحدة سنويا، لافتاً إلى أنهم يستهدفون زيادة هذا العدد أو مضاعفته في السعودية، لوجود البيئة الجاذبة، والتحفيز الكبير من وزارة الإسكان، مؤكداً أن شركة "ساني الصينية" تملك تقنيات بناء حديثة ألمانية ذات جودة عالية جداً

وستستعمل أفضل هذه الأساليب في المشاريع السكنية بالسعودية.



"تحالف صيني" يستثمر 2.7 مليار دولار لتنفيذ 17 ألف وحدة سكنية في "ضاحية الأصفر"



شهد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس توقيع وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان اتفاقية مع تحالف يضم 3 شركات صينية يمثلهم شركة (باور شاينا انترناشونال قروب ليمتد) لتنفيذ 17 ألف وحدة سكنية في مشروع "ضاحية الأصفر" السكنية بمدينة الأحساء.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 2.7 مليار دولار، يتم بموجبها تنفيذ المشروع السكني على أرض وزارة الإسكان، على مساحة تقارب العشرة مليون متر مربع، وبجدول زمني لا يتجاوز الستة أعوام.

وتنص هذه الاتفاقية على عزم وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان على تنفيذ مشروع الأصفر السكني بإجمالي يصل إلى 17 ألف وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، على أن يقوم الشريك الأجنبي بمشاركة الوزارة والشركة على وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح ممثل تحالف باور شاينا انترناشونال قروب ليمتد السيد وينهاو وو أن التحالف الصيني يتشارك مع وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لضخ وحدات سكنية متنوعة ومتعددة، وذلك لمقابلة ارتفاع حجم الطلب على الإسكان في المملكة، مؤكداً أن هذا المشروع يجسد الشراكة الحقيقية بين التحالف الصيني ووزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان في السعودية لبدء تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، كما أنه من خلال هذه الشراكة سيعمل على خلق فرص عمل للسعوديين تقارب الأربعة آلاف فرصة وظيفية، مثمناً في الوقت ذاته أهمية هذه الشراكة مع القطاع الحكومي في السعودية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، إن هناك ارتفاع ملحوظًا في حجم الطلب على الإسكان في المملكة، وهو ما دعا وزارة الإسكان وبرنامج "سكني" لوضع خطة لمقابلة هذا الطلب، بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف الى ضخ وحدات سكنية متنوعة ومتعددة، مشيرًا أن الاتفاقية التي جرى توقيعها تضمنت بناء 17 ألف وحدة سكنية، تمثل المرحلة الأولى من مشروع "ضاحية الأصفر" بالأحساء، على مساحة بلغت 10 ملايين متر مربع، بقيمة تقارب الـ2.7 مليار دولار، وسيتم الانتهاء من بنائها خلال السنوات الست المقبلة.

وبين أن التحالف الصيني يضم العديد من الشركات المتميزة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والتي تتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال، وتستخدم العديد من التقنيات المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وهو ما ينعكس بشكل كبير على جودة الوحدات السكنية التي سيوفرها هذا المشروع، إضافة إلى الحرص على توفير بيئة سكنية جاذبة ومميزة، مضيفًا أن الاتفاقية سعت إلى بناء ضاحية سكنية ذات نوعية حياة مختلفة، عبر الاستفادة من قدرة الشركة في نقل المعرفة في مجال تقنيات البناء، لتقليل الفجوة السكنية في المنطقة، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.