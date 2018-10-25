العملات مستقرة مع هبوط الأسهم واليوان ينزل لأدنى مستوى في 22 شهرا

ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري لفترة وجيزة فحسب اليوم ، حيث لم يبد متداولو العملة رد فعل يذكر على موجة الهبوط التي اجتاحت أسواق الأسهم، لكن اليوان الصيني بلغ أدنى مستوياته في 22 شهرا بالأسواق الخارجية بفعل المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله أمس الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ورغم نزول الأسهم والمخاوف المتعلقة بنمو أرباح الشركات والشكوك التي تشوب الاقتصاد العالمي، يقبل مستثمرو العملات بحذر على الين والفرنك السويسري، وهما عملتان عادة ما يجري شراؤهما خلال فترات الهبوط. وارتفعت العملة اليابانية إلى 111.82 ين للدولار، ثم تراجعت في التعاملات الأوروبية لتستقر عند 112.275 ين للدولار دون تغير يذكر عن اليوم السابق. وتخلى الفرنك السويسري عن جميع مكاسبه أمام الدولار ليجري تداوله عند 0.9982 فرنك للدولار، في حين انخفض بنسبة 0.2 بالمئة أمام اليورو. وزاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1417 دولار، مرتفعا من أدنى مستوياته في شهرين البالغ 1.1378 دولار. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة إلى 96.333. وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على المخاطر العالمية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 0.7074 دولار أمريكي. لكن في علامة على أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وخصوصا في الصين بدأت تؤتي أثرها، بلغ اليوان في الأسواق الخارجية أدنى مستوى له منذ بداية يناير كانون الثاني 2017، منخفضا 0.3 بالمئة إلى 6.9668 للدولار. وتعافى الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له في ستة أسابيع إلى 1.2906 دولار أمريكي بعدما أبدى حزب المحافظين البريطاني دعمه لزعيمة الحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل الجولة التالية من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.