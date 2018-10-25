الذهب يهبط مع قيام المستثمرين بجني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع قيام بعض المستثمرين باستغلال ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة من أجل جني الأرباح. وفي الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1232.08 دولار للأوقية (الأونصة). ويوم الثلاثاء سجل المعدن أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر عند 1239.68 دولار وسط اهتمام بالمعدن جراء تراجع أسواق الأسهم العالمية حيث يعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات عدم التيقن السياسي والمالي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1234.7 دولار للأوقية.

وقال جوناثان بتلر المحلل لدى ميتسوبيشي "الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس وعلى الأرجح يستجمع قواه للصعود التالي المحتمل. بعض المستثمرين المضاربين سيكونون في وضع يؤهلهم لجني الأرباح." وتراجع البلاديوم 1.1% في المعاملات الفورية إلى 1111.80 دولار للأوقية ليتبعد عن ذروته القياسية 1150.50 دولار للأوقية المسجلة يوم الثلاثاء. وزادت الفضة 0.6% إلى 14.74 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2% إلى 828.90 دولار.