أرباح بنك "يو.بي.إس" السويسري تقفز بـ32% في الربع الثالث

أعلن بنك "يو.بي.إس" السويسري اليوم الخميس في زيوريخ أن أرباحه قفزت بنحو الثلث في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة للنتائج القوية لفرعه للأنشطة المصرفية الاستثمارية وتراجع تكاليف التشغيل. وحقق البنك أرباحا صافية بقيمة 25ر1 مليار فرنك سويسري (25ر1 مليار دولار) في الربع من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر، ما يعني ارتفاعها على أساس سنوي بـ32% . وفاقت النتائج ما توقعه المحللون وقادت أسهم البنك إلى الارتفاع بـ62ر1% . وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي للبنك :"نتائجنا لهذا الربع تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية تنوعنا". وسجل الفرع المصرفي الاستثماري للبنك نموا في جميع المناطق خلال الربع السابق، ما ساعد على نمو أرباحه قبل احتساب الضرائب بـ75% إلى 472 مليون فرنك. كما شهد البنك تحولا في أعمال إدارة الثروات، ما جعله واحدا من أكبر البنوك في العالم في هذا المجال. ونجح البنك في اجتذاب أموال جديدة من عملائه بقيمة 5ر13 مليار فرنك، بعد شح في الإيداعات الجديدة في الربع الثاني.