ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية اليوم الاجتماع الأول لهذه للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. حيث استعرضت اللجنة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بالعناصر التالية :

الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.

الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.

السياسات والإجراءات والحوكمة.

آليات الاستقطاب والتأهيل.

واتخذت اللجنة التوصيات الأزمة حيال ذلك وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.