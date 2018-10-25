النائب العام : معلومات تركية تشير إلى قيام المشتبه بهم في قضية خاشقجي بفعلتهم بنية مسبقة.. والتحقيقات مستمرة

أكد النائب العام السعودي عن ورود معلومات إلى النيابة العامة من الجانب التركي حول قضية جمال خاشقجي من خلال فريق العمل المشترك بين السعودية وتركيا تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. وأوضح النائب العام في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
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