أسعار النفط تتراجع بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية، حيث تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائرها اليومية منذ عام 2011 لتبدد مكاسب العام.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 75.76 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 66.45 دولار للبرميل، متراجعا 37 سنتا أو 0.6 بالمئة عن التسوية السابقة.

وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "خامات النفط القياسية العالمية تضررت بشدة منذ بداية الربع الأخير من 2018 مع تراجع الثقة في السوق (بسبب) انخفاض التوقعات الاقتصادية لما بعد 2018 وموجة هبوط كبيرة في الأسهم العالمية".

وتضررت الأسواق تضررا شديدا هذا الشهر جراء عدة مخاوف من بينها تلك المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واضطراب عملات الأسواق الناشئة وارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد السندات، إلى جانب المخاوف الاقتصادية في إيطاليا.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط نحو عشرة بالمئة منذ بداية الشهر، بينما انخفض برنت نحو تسعة بالمئة.

غير أن أسواق النفط لا تزال متوترة قبل العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادرات الخام الإيرانية والتي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.