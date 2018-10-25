3.9 مليار ريال صافي أرباح "معادن" في 9 أشهر

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30، حيث حققت إجمالي ربح بلغ 10.3 مليار ريال بارتفاع قدره 17% عن الفترة نفسها من العام 2017، كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 43% حيث حققت 3.9 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 1.34 ريال.

ويعود سبب إرتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى إرتفاع متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات، وكذلك زيادة كميات المبيعات لكافة المنتجات ماعدا الأمونيا والألومنيوم ،بالإضافة الى زيادة الدخل من ودائع لأجل، وزيادة الحصة في صافي ربح مشروع مشترك (شركة معادن باريك للنحاس)، وكذلك إنخفاض المصاريف المتعلقة بشطب ممتلكات التعدين بمعدل 40% وكذلك إنخفاض المصاريف الاخرى.