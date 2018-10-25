25 مليون ريال صافي خسائر "صدق" خلال 9 أشهر في 2018

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30، حيث حققت إجمالي ربح بلغ 25 مليون ريال بانخفاض قدره 10.6% عن الفترة نفسها من العام 2017، كما انخفض صافي الدخل بنسبة 25.19% حيث خسرت 9.8 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 0.25- ريال.

ويعود سبب إنخفاض صافي خسائر الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 إلى إنخفاض الخسائر التشغيلية نتيجة إنخفاض المصروفات التشغيلية، وإرتفاع الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017.