ارتفاع صافي ربح "البنك العربي" بنسبة 9.2% خلال 9 أشهر من 2018

أعلن البنك العربي الوطني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30، حيث حقق إجمالي ربح للعمولات الخاصة "التمويل والاستثمارات" بلغ 4.952 مليون ريال بارتفاع قدره 9.4% عن الفترة نفسها من العام 2017، كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.2% حيث حققت 3.788 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 2.63 ريال.

ويعود سبب الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.7% نتيجة للانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، مصاريف الإيجار والمباني ومصاريف الاستهلاك، قوبلت بزيادة في مصاريف الرواتب والأجور والمصاريف العمومية والإدارية. في حين ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.5% ناتج بشكل رئيس من الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الربح والخسارة، صافي دخل المتاجرة ودخل العميات الأخرى؛ قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة؛ بالإضافة إلى الانخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة.