افتتاح المعرض التجاري الدولي الـ 30 لمواد ومعدات وتقنيات البناء في السعودية

نيابة عن المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، افتتح الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير ورئيس مركز تحقيق الأهداف، يوم الإثنين 22 تشرين الأول (أكتوبر)، فعاليات الدورة الـ30 من المعرض التجاري الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء في المملكة، الذي تنظمه "شركة معارض الرياض المحدودة" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتستمر فعالياته حتى 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. ويوفر المعرض لزواره خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، والاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد.وثمن محمد بن سليمان آل الشيخ، مدير عام التسويق في "شركة معارض الرياض المحدودة" رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية لما يمثله من دعم حكومي كبير يعكس مدى اهتمام المملكة بالنهضة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير القطاعات اللانفطية من خلال تأسيس بيئة استثمارية جاذبة في المملكة انسجاما مع برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".وأضاف آل الشيخ: "يجسد المعرض مكانة المملكة كأضخم حدث تجاري في المملكة في مجال الإنشاءات ومعدات البناء، ويوفر منصة استثنائية للعارضين لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في قطاع الإنشاءات في العالم، ويفتح آفاقا واسعة أمامهم لاستكشاف عديد من الفرص والمشاريع الحالية والمستقبلية الواعدة ضمن قطاع البناء في المملكة، خصوصا مع التطور المتنامي لقطاع البناء والتشييد والإعمار الذي تشهده المملكة.وأشار آل الشيخ إلى أن معرض البناء السعودي هو معرض الإنشاءات الوحيد المعتمد من الاتحاد الدولي لصناعة المعارض UFI مؤكدا أن المعرض استقطب هذا العام أكثر من 500 عارض من أكبر العلامات التجارية العالمية والمحلية يمثلون 31 دولة مشاركة ضمن سبعة أجنحة دولية، بحضور آلاف الزوار الذين توافدوا إلى المعرض وسط أجواء إيجابية تجسد أهمية التفاعل والتبادل المعرفي للاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع البناء والإنشاءات والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المعرض.ويعد معرض البناء السعودي أكبر معرض تجاري دولي لمواد وتكنولوجيا البناء والبيئة في المملكة، ويتمتع بموقع متقدم في ركب المنافسة، يوفر لمطوري العقارات وأصحاب المشاريع خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، ويقدم لزواره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البناء والإنشاءات، ومواد التشطيب الداخلي والديكور، وتقنيات الهندسة المدنية والميكانيكية، وتقنيات الحجر والرخام والسيراميك، والحمامات والبورسلان والبلاط، وأنظمة الأمن والسلامة، إضافة إلى الحلول الإنشائية الصديقة للبيئة وغيرها. كما يتيح لهم الفرصة لتوقيع عقود التوكيلات التجارية وتوسيع نطاق أعمالهم وتوسيع مصادر التزود بكل احتياجات مشاريعهم.