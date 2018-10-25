«أرامكو السعودية» ترأس مؤتمر الاتحاد الخليجي للتكرير في مملكة البحرين

برعاية رئيسة، تشارك "أرامكو" السعودية في المؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير 2018 الذي تجري أعماله في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 صفر 1440هـ الموافق 23 إلى 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، برعاية كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين. ويتزامن مع انعقاد المؤتمر، انطلاق فعالية "ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية" التي ستعقد في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، وترعاها "أرامكو" السعودية.وتشارك "أرامكو" السعودية بوفد من الشركة برئاسة الأستاذ سليمان البرقان نائب رئيس "أرامكو" السعودية للتكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، الذي يترأس المؤتمر ويدير عددا من الجلسات.وفي كلمته الرئيسة إبان انطلاق أعمال المؤتمر اليوم، شدد البرقان على أهمية هذا المحفل والتزامه بعيد المدى لجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في صناعة التكرير وتناوله موضوعات مهمة في مجالات الابتكار والتعاون والتقنية، حيث قال، "إن هذا المؤتمر يعزز أوجه التعاون بما يسهم في تنمية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. ويجمع هذا المؤتمر عددا من الجهات التي لديها شركاء محليون ودوليون يسهمون في إضافة مزيد من القيمة".وأشار البرقان إلى أن المؤتمر يأتي فرصة لتقييم الصناعة والنظر إلى وضعها الحالي واتجاهها المستقبلي، وقال، "نفخر بارتباطنا المستمر بالاتحاد الخليجي للتكرير والتزامنا في "أرامكو" السعودية بتعزيز طاقتنا التكريرية لتحقيق أقصى قيمة من موارد المملكة النفطية والبشرية. وتهدف استراتيجتنا للتكرير والمعالجة والتسويق إلى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية بما يتوافق وتطلعات "رؤية السعودية 2030"، واستراتيجية الشركة في توطين سلسلة الإمدادات من خلال برنامج اكتفاء".ويشهد المؤتمر حضور نحو 2000 شخص يمثلون 300 شركة من 35 دولة، ويتناول عددا من الموضوعات المرتبطة بالصناعة من خلال ندوات وحلقات نقاش وعروض تطرح الأساليب المشتركة لتحقيق الابتكار في الصناعة والتعاون والتنمية التقنية.الجدير بالذكر أن "أرامكو" السعودية، هي أكبر الأعضاء المؤسسين للاتحاد الخليجي للتكرير، إذ أسهمت في تأسيسه عام 2016، إلى جانب كل من شركة بترول الكويت العالمية، وشركة نفط البحرين، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية. ويوفر المؤتمر منتدى للمصافي والمنظمين والمرخصين والمستثمرين والأكاديميين والمتخصصين في تقنية المعلومات والاتصالات لتبادل الأفكار التقنية والصناعية والتعاون في إيجاد وابتكار الحلول.ويهدف الاتحاد إلى التوسع ليكون معترفا به دوليا بما يدعم رسالته في تعزيز التنمية المستدامة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.