«هيئة الاستثمار»: النظام المالي السعودي قوي .. والسيولة عالية في المصارف

قال إبراهيم بن عبدالرحمن العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة لديها نظام مالي قوي وسيولة عالية في البنوك وسوق رأس المال تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.جاء ذلك خلال جلسة "الأسواق المالية" التي جمعت نخبة من المستثمرين العالميين الذين أثروا الجلسات الحوارية بمشاركة آرائهم حول مستقبل الأسواق المالية وجمع الاستثمارات.وأوضح العمر، أن الاستثمارات صلب "رؤية 2030"، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المائة وزيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المائة وزيادة عدد زيارة المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليونا.وردا على سؤال رئيس الجلسة لماذا على المستثمرين أن يأتوا إلى السعودية؟ قال العمر إن "السعودية تعتبر أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأيضا هي مركز العالم الإسلامي والعربي، وخلال خمس ساعات يمكنك أن تصل إلى نصف سكان العالم ولدينا مميزات جغرافية كبيرة وسوق ضخمة ونعمل على استغلال جميع الفرص المهمة في بلادنا".وأضاف، "لدينا برامج للخصخصة ومشاريع ضخمة مثل القدية ونيوم والبحر الأحمر ونحن نعمل مع البنك الدولي لتحسين وضع المملكة لتسهيل القيام بالأعمال وأن نصبح من الدول العشرين في تسهيل الأعمال، وقد حددنا ما يقرب من 4000 إصلاح وقمنا بإنجاز 40 في المائة منها، وإعلان نظام الإفلاس وتأسيس مركز للتحكيم التجاري.وبين العمر، "اليوم بإمكانك أن تبدأ المشروع خلال 24 ساعة من خلال البوابة الإلكترونية "ميراس"، حيث إن كل الكيانات الحكومية مرتبطة يبعضها بعضا ولدينا أشياء كثيرة قمنا بتحقيقها، حيث إننا منفتحون على الأعمال وهذه فرصة ذهبية لكل المستثمرين للانضمام إلينا".من جانبه، قال سمير عسّاف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق بمجموعة إتش إس بي سي، إن السوق السعودية يشكل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنك إتش اس موجود في السعودية، وسيكون له دور في دعم وتحفيز السوق المالية.وأضاف، أن التقنية المالية فرصة عظيمة وضخمة للبنوك ونحن في بنك إتش إس بي نستثمر تسعة مليارات دولار في التقنية المالية، مضيفا "كنّا نعتقد في البداية أن التقنية المالية تهدد الصناعة البنكية لكن مع الوقت تبين لنا العكس، ولدينا شراكات مع شركات التقنية خاصة في الحوسبة السحابية لتحميل البيانات ونعمل على استخدام هذه الخدمات وتحليل البيانات".وذكر عساف، أن "هناك نموا في الفرص الاقتصادية في الأسواق الناشئة سيتضاعف أكثر، لكن من المهم أن يكون هناك توازن بين التمويل والنمو".