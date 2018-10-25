سيارة كهربائية بقوة ألف حصان تخطف الأنظار في «مبادرة الاستثمار»

تعرض شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها الولايات المتحدة، أول سيارة فاخرة تنتجها وهي (لوسيد إير) في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك بهدف الترويج لاستخدام الطاقة المستدامة.ووفقا لـ"رويترز"، قال ديريك جنكيز نائب رئيس إدارة التصميم في الشركة إن لوسيد موتورز، التي تعرض طرازا أوليا من سيارتها الطموح بقوة ألف حصان والمقرر طرحها بالأسواق في 2020، ترى أن السيارة تمثل امتدادا للعالم الرقمي فيما يتعلق باستخدام السيارات وجعلها أكثر كفاءة فيما يتعلق بالبيئة.وتزاحم زوار حول السيارة لالتقاط صور لمقصورتها الداخلية الحديثة وتصميمها الخارجي الأنيق وتوجيه أسئلة بشأنها لفريق مبيعات الشركة.وقال السعودي محمد الموسى "مبهر جدا التفاصيل في السيارة صراحة، قد تكون نفس حجم السيارات المعتادة لكنها أوسع من أي سيارة ركبتها من قبل. كل التفاصيل، المواد الموجودة شيء مدهش جدا، وأعتقد أننا شفنا المستقبل إلى حد قريب مع لوسيد اليوم". وأضاف سعودي آخر يدعى هيثم خالد "أنا بشكل عام مستغرب أن السيارات الكهربائية داخليتها وخارجيتها مثل السيارات العادية، كنت متوقعا لما بتصير كهربائية يمكن يتغير فيها شيء، تصير شوية مملة، وسبق أن جربت سيارة كهربائية، مو هادي، حتى عزم الماكينة جبار".وأوضح جنكيز، أن تصميم السيارة ركز على جعلها رحبة من الداخل مع الحفاظ في الوقت ذاته على جعلها مدمجة من الخارج لتنافس فئات متعددة لشركات أخرى مثل بي.إم.دبليو ومرسيدس.وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عرض عديد من الشركات لأحدث التطورات التكنولوجية مثل متنزه واقع افتراضي، ومركبات ذاتية القيادة وغير ذلك.وأوضح جنكيز أن الشركة، التي مقرها وادي السيليكون، تقول إنها ستتطلع إلى دخول سوق المركبات ذاتية القيادة "في الوقت المناسب".