وزير النقل لـ "الاقتصادية": القطاع الخاص سيمول الجسر الموازي مع البحرين

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل، أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد الذي سيطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية الأسبوع المقبل، سيتم تمويله عبر القطاع الخاص.

وقدر الدكتور العامودي خلال إعلان طرح المناقصة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أمس، تكلفة المشروع ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار، مبينا أن تنفيذ المشروع سيكتمل خلال خمس سنوات بعد إنهاء دراسة الخدمات الاستشارية التي تستغرق نحو عام ونصف العام أو عامين.

وأوضح، أن توجيهات قادة البلدين في المملكتين كانت المحرك الأول للبدء في مشروع هذا الجسر ومشروع سكة الحديد، وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات، مضيفا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص حسب التوجيهات الملكية في كلا البلدين.

بدوره، أشار المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن مناقصة الخدمة الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الجديد ستطرح الأسبوع المقبل، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وهي مرحلة متقدمة للمشروع الاستراتيجي.

ونوه إلى أن هذه المرحلة سبقتها سلسلة من الخطوات المهمة؛ منها الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والتصميم المبدئي، وقد تمت بنجاح، لننتقل إلى المرحلة المقبلة بكل ثقة.

بدوره، أوضح أحمد الحقباني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن المؤسسة على أتم الاستعداد لمشاركة وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات والاتصالات في البحرين في إدارة هذه المناقصة، والعمل على نجاحها كما كان في المراحل السابقة.

وبالعودة إلى الدكتور العامودي، إذ كشف لـ"الاقتصادية" أيضا، عن توقيع شركة سار مع شركة أمريكية لتصنيع مركبات شحن القطارات باستثمارات من الجانب الأمريكي تقدر بنحو 1 مليار ريال، مبينا أن الاتفاقيات النهائية سيعلن عنها قريبا حول توقيع عقد لبناء المصنع محليا لتوطين الصناعة داخل السعودية.

وقال إن هناك اتفاقية مع الجانب الصيني لمشروع ربط موانئ الشرقية مع البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الرياض الذي يمتد طوله 1100 كيلو متر بتكلفة نحو 11 مليار دولار، مبينا أن بدء التنفيذ يحتاج وقتا للدراسة من الناحية التمويلية وأيضا من الناحية الهندسية.

وحول الانتهاء من مدة التوقيع، توقع أن تحتاج الدراسة ما بين سنة إلى سنة ونصف السنة قبل البدء بالاتفاقيات النهائية بعد أخذ الموافقات من الجهات العليا والاتفاق على جميع النواحي التقنية والتمويلية وخطة الإنشاء.

وأكد أنه "من المهم وضع خطة شاملة لتطوير القطاع السككي في السعودية خاصة لدى السعودية 4500 كيلو متر أطول خط سككي، والخطة الشاملة بعد 2030 يكون لدينا 9200 كيلو متر أكثر من الضعف".