211 مليون ريـال إعفاءات لمزارعي الدرع العربي

أعلن منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية، عن انتهاء الصندوق من إجراءات المرحلة الإلحاقية من إعفاء المزارعين المشمولين بالأمر السامي، القاضي بإعفاء مزارعي الدرع العربي حسب ما رأته اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع مزارعي تلك المناطق، وذلك تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية".وبين السهلي أن عدد القروض التي شملها الإعفاء بلغت 5087 قرضا، بإجمالي 211 مليون ريال تقريبا، مؤكدا أن هذه الأوامر السامية تأتي ضمن دعم مستمر وسخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، للقطاع الزراعي في المملكة وتلمس احتياجات المزارعين.