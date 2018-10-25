إصدار 15 رخصة لبيع 18.6 ألف وحدة على الخريطة محليا وخارجيا

أصدرت لجنة البيع على الخريطة "وافي" 15 رخصة بيع وتسويق داخلي وخارجي على الخريطة لمشروعات عقارية في الرياض والطائف وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى خمسة مشاريع خارج المملكة، وذلك لعدد من الشركات العقارية تشمل نحو 18642 وحدة سكنية تتكون من شقق وفيلات سكنية وتاون هاوس ومحال تجارية. ووفقا لـ"واس"، أعلنت اللجنة في بيان لها الموافقة على منح خمس رخص بيع على الخريطة لمشروع "شمس الديار" التابع لشركة الديار العربية للتطوير العقاري في مدينة الرياض بواقع 503 وحدات موزعة بين فيلات وتاون هاوس، ورخصة أخرى لبيع 4775 فيلا سكنية في مشروع "مدينة الورود" العائد لشركة إدارة للتنمية والتطوير في محافظة الطائف بنظام البيع على الخريطة.فيما صدرت الرخصة الثالثة لمصلحة مشروع "مد" العائد لشركة دار الإبداع للتطوير والاستثمار العقاري لبيع 728 فيلا سكنية في مدينة الدمام، إضافة إلى الترخيص لمشروع "رابية الشرق" في مدينة الرياض الذي يوفر 1093 وحدة سكنية منوعة، ومشروع "إطلالة البحر" في مدينة الخبر بواقع 860 فيلا.وأصدرت اللجنة أيضا خمس رخص لتسويق عقارات داخلية للبيع على الخريطة في كل من الهفوف وجدة والدمام والرياض التي ستسهم في توفير ما يزيد على تسعة آلاف وحدة عقارية متنوعة، فيما تمت الموافقة على إصدار خمس رخص أخرى لتسويق بيع عقارات خارجية على الخريطة لمشروع "ألاسيا" في قبرص، وكل من مشروع "سنرايز بي" و"جراندي" و"ميبل" و"ذي جراندي" في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.من جهته، أوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، أن الحصول على رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية يخول لشركات التطوير العقاري أو وكلائها التسويق والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرا إلى أهمية تأكد راغبي التملك في تلك المشاريع من حصولها على التراخيص اللازمة لذلك.