تسجيل 20 ألف متجر إلكتروني في «معروف» بنهاية الربع الثالث

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في خدمة "معروف" إلى 20 ألف متجر إلكتروني في 15 نشاطا متنوعا بنهاية الربع الثالث من عام 2018.وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، خدمة "معروف" الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها.ويمكن "معروف" البائع من الوصول بسهولة إلى شريحة أكبر، كما تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الإلكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، وتمكن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم تجربة الشراء والاطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين، إضافة إلى منح البائع فرصة لتسويق متجره الإلكتروني في منصات "معروف" المختلفة.كما يمكن لصاحب المتجر الإلكتروني إضافة جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني ووسائل الاتصال معه إلى صفحته في موقع "معروف" الإلكتروني، ما يسهل على المشترين الوصول إليه.ويستطيع التاجر تمييز متجره الإلكتروني بعدة وسائل، أبرزها ربطه بسجله التجاري الذي يمنحه شهادة معروف الذهبية.والتسجيل في "معروف" متاح للجميع نساء ورجالا، ومختلف الأعمال، وتنطبق على "معروف" جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار فما هو محظور لديها حيث يحظر في "معروف" تلقائيا، مثل: بيع السلع المغشوشة أو المقلدة، وتقوم الوزارة بمتابعة دورية للمتاجر المسجلة في خدمة معروف، وفي حال وجود متجر خالف أنظمة الوزارة يتم تطبيق الأنظمة عليه.وحذرت وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، الذي يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.