الأميرة ريما: اقتصاد الرياضة يدعم الناتج المحلي .. سيرتفع إلى 8 % في 2030

كشفت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عن تنفيذ مشاريع رياضية قادمة في المملكة تلبي رغبات المجتمع مشيرة إلى أن هناك مشروعا تجريبيا فيما يسمى "جغرافيا الرياضة" يتم بحث تطبيقه في منطقة عسير، وخمس مناطق أخرى تضم تضاريس متنوعة بين الجبلية والساحلية من خلال تهيئة البنية التحتية في تلك المناطق لجعلها مهيأة لرياضات تتناسب مع تلك التضاريس وتستوعبها مثل رياضات النخبة المحترفة، ورياضات الهواة.جاء ذلك خلال مشاركتها أمس في جلسة بعنوان "الفوز بالألعاب"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار قائلة، "نشجع الاستثمار في الرياضة لاسيما أن اقتصاد الرياضة يعد داعما كبيرا للناتج الإجمالي المحلي، حيث تمثل النسبة في المملكة 1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي"، متوقعةً أن الخطة المعدة لذلك إذا سارت بحسب المخطط لها سيكون الأثر كبير ليصل إلى 8 في المائة بحلول 2030، وسيكون واقعاً إذا تحلى القطاع الخاص المحلي والعالمي بالإيمان بما نخطط له.وأكدت الأميرة ريما، أن فرص الاستثمار في الرياضة بالمملكة كبيرة ومتنوعة، فنمتلك مدنًا جديدة وضخمة مثل "نيوم"، و"مشروع البحر الأحمر" و"القدّية"، وجميعها مجهزة بمواقع رياضية. وأضافت، "لدينا تركيز على الاقتصاد الرياضي والتنوع والشمول والقسم الخاص بتغيير السلوكيات من خلال توعية المجتمع ليكون مجتمعاً نشطاً ومتحركاً، مبينة أنه في عام 2015 أجريت دراسة حول نسبة الممارسين للرياضة والحركة، كانت نتائجها أن 13 في المائة ممارسون لها، متطلعةً في عام 2022 الوصول إلى 20 في المائة وبحلول 2030، 40 في المائة، مفيدة بأنه خلال سنتين من بدء الاستراتيجية والمرحلة التجريبية تم رفع وتحريك البوصلة من 13 إلى 22 في المائة، معربة عن تفاؤلها للوصول إلى 40 في المائة.وأوضحت، أن هناك تعاونا مع عدة قطاعات لإدخال استثمارات رياضية في المملكة ستساعد على النمو، وقد وضعنا خلال سنتين الأسس لما نبحث عنه من خلال الهيئة العامة للاستثمار، كما نتطلع إلى عقلية التنوع والشمل وكم من الناس يمكننا أن نشملهم في الاقتصاد الرياضي من خلال الاستثمار في النشاط البدني لدى فئات المجتمع كافة، حتى المجتمع المتقدم في السن، لاسيما أن هناك كثيرا من فرص الأعمال والفرص الاستثمارية لهذه الشريحة من السكان، مشيرة إلى أن الرياضة لكي تكون قيد الممارسة بحرية وانفتاح في المدينة يجب أن يكون هناك تعاون مع البلديات فيما يتعلق بأماكن المشي والمساحات الخضراء التي تعد فرصة استثمارية مع هيئة الرياضة لجعل المجتمع متحركاً.