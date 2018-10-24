محمد بن راشد: نحن مع الأمير محمد بن سلمان بالحال والمال في معركته الشخصية لتنمية المنطقة

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع تويتر إن كلمات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في مؤتمر الاستثمار حقيقية متفائلة جامعة للكلمة، وإننا معه بالحال والمال في معركته الشخصية لتنمية المنطقة، وأضاف بأن همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب جميعا.