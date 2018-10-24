"نمو" تقفز 4.6 % إلى 2416 نقطة.. والصفقات تصعد 83 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 4.6 في المائة لتزيد 105 نقاط وتغلق عند 2416 نقطة. وتراجعت قيم التداول 18 في المائة بنحو 142 ألف ريال لتصل إلى 663 ألف ريال بمعدل ثلاثة آلاف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة الأسهم المتداولة بنسبة 16 في المائة بنحو ثمانية آلاف سهم لتصل إلى 42 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 83 في المائة بنحو 83 صفقة لتصل إلى 206 صفقات.

وكان الأعلى ارتفاعا "ثوب الأصيل" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.56 في المائة ليغلق عند تسع ريالات.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" 358 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 144 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 110 آلاف ريال.