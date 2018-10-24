الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة .. والسيولة دون 3 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7512 نقطة فاقدة 37 نقطة بنسبة 0.49 في المائة، وانخفضت السيولة 36 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال. وجاء التراجع بضغط من المصارف.

وتبدو السوق أكثر تماسكا بعد اضطراب الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط، حيث ظهرت نتائج إيجابية بعد إقفال السوق خاصة من القطاع المصرفي الذي أعلنت معظم شركاته التي جاءت إيجابية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفي الربع الثالث جميع المصارف المعلنة حققت نموا في ربحيتها، وبلغت الأرباح المجمعة لتسعة مصارف أعلنت نتائجها المالية 11 مليار ريال بنمو 11 في المائة في الربع الثالث، ما يجعل القطاع أكثر جاذبية خاصة بعد موجة التراجع التي حسنت كثيرا من العوامل الأساسية للقطاع، ما يجعل القطاع قادرا على قيادة السوق إلى مستويات أعلى.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7549 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7613 نقطة رابحا 0.85 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7503 نقاط فاقدا 0.61 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7512 نقطة فاقدا 37 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وتراجعت السيولة 36 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 70 مليون سهم متداول لتصل إلى 127 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة، بينما تراجعت الصفقات 20 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 9.4 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 983 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 857 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 259 مليون ريال.



أداء الأسهم



ارتفعت ثمانية أسهم بالنسبة القصوى، تصدرها "صادرات" بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 134.40 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 78.30 ريال، وحل ثالثا "أليانز إس إف" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "نماء" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "الخزف" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 20.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 342 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 332 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 9 في المائة بقيمة 269 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية