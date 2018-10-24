ترمب مهاجما "الفيدرالي": باول يشعر بالسعادة عند رفع الفائدة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته أمس للسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي وجيروم باول رئيس هذه المؤسسة التي تقوم بمهام المصرف المركزي الذي "يشعر بالسرور عندما يرفع معدلات الفائدة"، على حد قوله.

وبحسب "الفرنسية"، قال ترمب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "في كل مرة نقوم فيها بعمل جيد، يرفع معدلات الفائدة"، منتقدا جيروم باول الذي عينه بنفسه رئيسا للاحتياطي الفدرالي.

وأضاف: "يبدو وكأنه يشعر بالسرور عندما يرفع معدلات الفائدة"، مذكرا بأن الرئيس السابق باراك أوباما "شهد معدل فائدة يعادل الصفر".

ومنذ نهاية 2015 وبعد عشر سنوات من سياسة نقدية تعتمد معدلات فائدة شبه معدومة، عمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع هذه المعدلات اليومية تدريجيا وباتت تراوح بين 2 و2.5 في المائة.

ولتجنب زيادة في التضخم ونمو مفرط لاقتصاد تحفزه الاقتطاعات الضريبية التي تقرها إدارة ترمب، تنوي اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي زيادة معدلات الفائدة مرة أخرى هذه السنة بنسبة 0.25 في المائة، وثلاث مرات العام المقبل على الأرجح.

لكن في نظر ترمب الذي يفاخر باقتصاد منتعش، باتت السياسة النقدية تشكل "الخطر الأكبر" لأن "الاحتياطي الفدرالي يرفع المعدلات بسرعة مبالغ فيها" برأيه.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي 4.2 في المائة بالوتيرة السنوية في الفصل الثاني من العام، وهي الأعلى خلال أربع سنوات.

وستنشر الحكومة للمرة الأولى غدا الجمعة أولى تقديراتها للانتعاش خلال هذا الفصل من العام الجاري، ويتوقع المحللون أن تبلغ 3.3 في المائة.

وردا على سؤال عما إذا كان نادما على اختيار باول للمنصب خلفا لجانيت يلين، قال ترمب "من المبكر جدا أن نقول ذلك، ربما".

وحول إمكانية عزل باول، أوضح ترمب "لا أعرف. أكتفي بالقول إنني لست راضيا عن الاحتياطي الفدرالي لأن أوباما شهد معدلات تساوي الصفر".

ومنذ آب (أغسطس) يوجه ترمب انتقادات للاحتياطي الفدرالي مخالفا بذلك تقاليد احترام استقلالية هذه المؤسسة النقدية، ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة يمكنه عزل رئيس للاحتياطي الفدرالي.

وينص القانون على أنه لا يمكن إقالة حاكم في البنك المركزي إلا إذا كان هناك "سبب".

وينطبق هذا القانون على الحكام الذين يعينون لـ 14 عاما، بينما يعين رئيس الاحتياطي الفدرالي لأربع سنوات مع بقائه حاكما في البنك لـ 14 عاما.