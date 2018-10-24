ارتفاع مخزون الخام الأمريكي وتراجع مخزونات الوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.7 مليون برميل. وفي الخمسة أسابيع الماضية، ارتفع إجمالي المخزونات الأمريكية إلى 422 مليون برميل، وهو ما لا يشمل الاحتياطي الاستراتيجي الذي يحتوي على نحو 656 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 48 ألف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية، لكن إجمالي معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية ما زال عند مستوى منخفض يبلغ 89.2 بالمئة.

وتراجعت مخزونات البنزين 4.8 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.9 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 335 ألف برميل يوميا.