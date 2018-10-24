ضبط 787 منشأة مخالفة لم تلتزم بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على منتجات الإنارة

أسفرت الجولات الرقابية الشاملة التي نفذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط (787) منشأة مخالفة لاشتراطات وضع بطاقة كفاءة الطاقة للإنارة، وذلك بعد زيارة عدد (3911) منفذ بيع إنارة في كافة مناطق المملكة خلال الشهر الماضي .

وتنوعت المخالفات المرصودة بوجود منتج غير مطابق أو بطاقة مزورة، ومنتج ضمن حدود المواصفة ولا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومخالفة أخرى بوجود بطاقتين سعودية وبطاقة أخرى (بطاقة أوروبية) على نفس المنتج، ومخالفة التلاعب بالبيانات المذكورة، حيث جرى على إثر هذه الجولة ضبط وحجز 29592 منتج إنارة غير مطابق للمواصفات السعودية .

يأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

