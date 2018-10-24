نوجا القابضة البحرينية تكلف بنوكا لإصدار سندات دولارية

أفادت وثيقة لأحد البنوك أن الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية (نوجا القابضة) كلفت بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبل بيع مزمع لسندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل ستة وعشرة أعوام. وقالت الوثيقة إن نوجا القابضة المملوكة بالكامل للدولة كلفت بي.ان.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورجان كمنسقين وايه.بي.سي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد كمرتبين مشتركين للإصدار. وأضافت الوثيقة التي اطلع عليها اليوم الأربعاء أن ممثلي الشركة سيبدأون اجتماعاتهم مع المستثمرين في لندن والولايات المتحدة من 26 أكتوبر .