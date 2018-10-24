"النقل العام" و "بنك التنمية" يتفقان على تمويل السعوديين للعمل في "النقل البري"

وقع الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام مع ابراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية دعم وتمويل الشباب السعودي للعمل في أنشطة النقل البري