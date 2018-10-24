وقع الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام مع ابراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية دعم وتمويل الشباب السعودي للعمل في أنشطة النقل البري
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- "النقل العام" و "بنك التنمية" يتفقان على تمويل السعوديين للعمل في "النقل البري"
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