خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس وزراء لبنان مستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم سعد الحريري رئيس وزراء لبنان. وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية ونزار العلولا المستشار في الديوان الملكي.
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