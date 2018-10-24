خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ولي عهد البحرين التطورات الإقليمية والدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين. وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية والدكتور عواد العواد وزير الإعلام الوزير المرافق والدكتور عبد الله آل الشيخ سفير السعودية لدى البحرين. كما حضره من الجانب البحريني الشيخ عيسى بن سلمان والشيخ أحمد بن محمد وزير المالية، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والشيخ محمد بن خليفة وزير النفط وكمال محمد وزير المواصلات والاتصالات والشيخ حمود بن عبد الله سفير البحرين لدى السعودية.