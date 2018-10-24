انتعاش محدود للأسهم الأوروبية والبنوك تثقل كاهل السوق

انتعشت الأسهم الأوروبية انتعاشا محدودا اليوم الأربعاء بعد خسائر على مدى خمس جلسات لكن نتائج مخيبة للآمال في القطاع المصرفي أثقلت كاهل المؤشرات حتى بعد عدد من الإفصاحات الإيجابية لشركات مثل كيرينج الفرنسية للمنتجات الفاخرة.وفي الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.45 بالمئة ليظل قريبا من مستويات متدنية لم يشهدها منذ ديسمبر 2016 بعد أن أضر مبعث قلق جديد بالأسواق العالمية هذا الأسبوع.وفقد قطاع البنوك، الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، 0.45 بالمئة مع هبوط أسهم دويتشه بنك 4.2 بالمئة إثر انخفاض حاد في أرباح الربع الثالث من السنة.وواصل سهم ايه.ام.اس، مزود أبل بالشرائح، تراجعه اللافت - خسر 26 بالمئة في الجلسة السابقة - بهبوطه 14 بالمئة في المعاملات المبكرة اليوم.وانخفض قطاع التكنولوجيا انخفاضا طفيفا وفقد مؤشره 0.2 بالمئة مع هبوط سهم صانع الرقائق الفرنسي الإيطالي اس.تي مايكرو-إلكترونيكس نحو خمسة بالمئة إثر إصدار تحديث عن الربع الثالث.وكانت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بين الفائزين في المعاملات المبكرة لتعوض بعض خسائرها بعد تأثرها سلبا في الفترة الأخيرة بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو في الصين.وقفز سهم كيرينج الفرنسية أكثر من ستة بالمئة بعد أن أظهرت نتائجها طلبا أمتن من المتوقع على حقائب جوتشي.