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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "التصنيع" إلى 259.4 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح لشركة التصنيع الوطنية بعد الزكاة والضريبة إلى 259.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 191.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 35.4%.
وبلغ اجمالي الربح التشغيلي 682.4 مليون خلال الربع الثالث، مقابل 557.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 22.5%. بينما بلغ اجمالي الربح 773.3 مليون خلال الربع الثالث، مقابل 636.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 44%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.016 مليون ريال، مقابل 388.4 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بزيادة 161.7%.

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