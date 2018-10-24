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أخبار الشركات- محلية

أرباح "ساكو" ترتفع إلى 24.4 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" بعد الزكاة والضريبة إلى 24.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 22.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7%.
وبلغ اجمالي الربح التشغيلي 27.8 مليون خلال الربع الثالث مقابل 27.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 2%. بينما بلغ اجمالي الربح 64.4 مليون خلال الربع الثالث مقابل 61 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5.4%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 59.4 مليون ريال، ومقابل 93.9 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بتراجع 36.7%.

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