الفالح: ثلثا الطلب على الطاقة سيكونان من النفط والغاز لمدة 50 عاما

قال المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن النفط والغاز سيشكلان ثلثي مزيج الطاقة لأربعة أو خمسة عقود مقبلة، وهذه رسالة مهمة ليس للشركات ومنتجي الطاقة فقط، بل للعاملين في المجال المالي والمستثمرين حول العالم.
ولفت الفالح خلال فعاليات المؤتمر إلى أن 70 في المائة من مرافق الكهرباء والماء ستتحول إلى الغاز خلال الفترة المقبلة، وأن إنتاج النفط سيستمر بالنمو وقد يصل إلى 120 مليون برميل يوميا خلال ثلاثة عقود.
وأوضح أن الخلل الحاصل في أسواق الطاقة في العالم كانت أسبابه طفرة الاستثمارات الكبيرة التي حصلت في بداية هذا العقد، ما دفع منتجي "أوبك" وخارجها إلى التدخل وإعادة التوازن إلى السوق على المستوى المتوسط.
وأشار إلى أن العملية تحتاج إلى وقت للوصول إلى التوازن على المدى الطويل دائما، ما يحتاج عمل المنتجين مع بعضهم بعضا للحيلولة دون وقوع التذبذبات.
وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول خارج المنظمة بتوقيع اتفاق "مفتوح" في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمواصلة التعاون في أسواق الطاقة.
وأضاف، "أنه اتفاق من دون مدة محددة لمواصلة المراقبة والعمل سويا لتحقيق استقرار الأسواق، وهو هدف الاتفاق".
ولم يستبعد الفالح أن يزيد إنتاج النفط السعودي في المستقبل ما بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالية، في ظل توقع استمرار تسارع نمو الطلب على النفط.
وأضاف، "نحن ننظر إلى الأسواق العالمية وسنرى إذا كنا سنستمر في زيادة الطاقة الإنتاجية مليوني برميل، ويجب أن نتأكد أن الأسواق بحاجة لهذا الاستثمار قبل أن نقدم على الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وحول شركات التقنية العالمية التي تغزو العالم في ابتكاراتها ومنتجاتها في مجالات متعددة من ضمنها الطاقة، قال الفالح، جميعنا يلهمنا ما يحدث في شركات التقنية والتقدم الحاصل في العالم وهي شركات مبدعة وخلاقة لكنها لن تقدم بدائل للطاقة وستبقى الطاقة هي الأساس، وبالنظر للحاجات البشرية يأتي الطعام والشراب ومن ثم تأتي الطاقة ومع كل الاحترام لشركات التقنية، ولو نظرنا للقاعة لا يمكننا إجراء هذا الحوار لولا الطاقة وكل شيء من حولنا يعتمد على الطاقة".
وتابع "نحن نحاول نزع فتيل التوتر في الإنتاج وفِي كانون الثاني (يناير) المقبل، سنقرر ما إذا كنا نحتاج إلى إجراء أي تعديلات على الإنتاج وهذا يعتمد على ظروف السوق وهناك أيضا بعض الأمور الغامضة في العرض والطلب، وبعض الدول النامية تعاني من مشكلات في العملة ولا نزال نحاول ألا تخرج الأمور عن السيطرة من بين أيدينا".
- 212 مليار ريال حصيلة اتفاقيات اليوم الأول لمبادرة مستقبل الاستثمار
- الفالح: ثلثا الطلب على الطاقة سيكونان من النفط والغاز لمدة 50 عاما
- رئيس «أرامكو» لـ"الاقتصادية": المملكة أقل الدول عالميا في الانبعاثات بعد الدنمارك
- إطلاق أبرز برامج تحقيق «الرؤية» .. «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»
- «أرامكو»: ملتزمون بالاكتتاب .. والتوقيت يعتمد على ظروف السوق
- محمد بن راشد: السعودية طاقة محركة لاقتصاد العالم
- وزير الاتصالات لـ"الاقتصادية" : خصصنا مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي
- رئيس وزراء باكستان: سنعيد هيكلة الرسوم والضرائب لجذب المستثمرين
- وزير الإعلام: «مبادرة الاستثمار» حدث ضخم يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية
- مباحثات سعودية - أمريكية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي
الطاقة- النفط
- VAR النصر.. حافظة ماء
- العراق يلغي قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية
- صناعة الأسماك العالمية تزدهر بنمو 4 % واستثمارات تتجاوز 11 تريليون دولار
- اعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة
- "تحلية المياه" تطرح كراسة شروط تنفيذ محطتي الخبر والجبيل والترسية خلال ديسمبر
- "الجوازات" تدعو المقيمين إلى تسجيل "بصماتهم" تفاديا لإيقاف سجلاتهم
- منظومة التجارة والاستثمار تتقدم في 7 مؤشرات للتنافسية في 2018
- الفهد: تناغم النصر يبعث الاطمئنان
- المركزي الألماني يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى التعافي مرة أخرى
- "الحبة السامة" تثير غضب الصينيين في اتفاقية "نافتا"
أضف تعليق