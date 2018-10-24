«أرامكو»: ملتزمون بالاكتتاب .. والتوقيت يعتمد على ظروف السوق

أكد المهندس أمين الناصر؛ رئيس شركة أرامكو أن السعودية ملتزمة بالاكتتاب العام للشركة، بيد أن التوقيت يعتمد على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تسهيل إجراءات الاكتتاب في ظل التحول الرئيس بسبب صفقة الاستحواذ على "سابك".وأضاف الناصر، خلال إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن للشركة برنامجا تحوليا بدأ منذ سبع سنوات، مبينا أن 30 في المائة من نسبة النمو ستكون من البتروكيمياويات.وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنويع مصادر الدخل، مبديا أمله في أن يكون لدى الشركة 30 مليونا من الكفايات التي تكون من البتروكيماويات.وأكد الناصر النجاحات التي حققتها الشركة التي تعتمد على التقنية، مشيرا إلى أنها تعد القوة المحركة وتلعب دورا كبيرا في السعودية، خاصة أن مراكز الغاز كلها تعتمد على التقنية بكل مراحلها، كما تستعمل لتحويل ثاني أوكسيد الكربون إلى منتجات مهمة. ولفت إلى أنه لدى الشركة مبادرة خاصة، انضم لها 10 شركات خاصة، فضلا عن صندوق خاص للتغير المناخي يهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.