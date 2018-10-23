ولي العهد يهنئ الدكتور معين سعيد بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في اليمن

بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للدكتور معين سعيد بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في اليمن. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار
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