الرئيس الصيني يفتتح رسميا جسرا بحريا عملاقا يربط هونج كونج مع البر الرئيسي

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء رسميا جسر هونج كونج - تشوهاى - ماكاو ، الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، في مراسم بمدينة تشوهاى، التي يصل فيها الجسر إلى اليابسة في البر الرئيسي.

وتم إطلاق الألعاب النارية وعرضها على شاشة خلف الرئيس الصيني في الحفل الذى حضرته أيضا الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج، وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست.

وقال هان إن الجسر سيسهل تطوير مبدأ "دولة واحدة ونظامين" وسيساعد على عملية تكامل هونج كونج وماكاو مع البر الرئيسي.

وأضاف أن الجسر الضخم سيساعد على زيادة دمج ماكاو وهونج كونج، وهما مستعمرتان أوروبيتان سابقتان أعيدتا إلى الحكم الصيني في أواخر تسعينيات القرن الماضي .

ونقلت عنه الصحيفة قوله "إنه (الجسر) سيُسهّل على الأشخاص من جميع الأماكن الثلاثة تبادل أكبر في الاقتصاد والتجارة .. كما سيعزز القدرة التنافسية لدلتا نهر بيرل".

وتأمل بكين أيضا أن يساعد الجسر في تطوير دلتا نهر "بيرل ريفر" غربي البلاد، عن طريق تقليل أوقات السفر من تشوهاى إلى ميناء هونج كونج من 3.5 ساعة إلى 75 دقيقة. كما سيتم خفض أوقات السفر إلى مطار هونج كونج من أربع ساعات إلى 45 دقيقة، وفقاً للسلطة المسؤولة عن الجسر.

ومع افتتاحه، أصبح هذا المشروع أطول جسر بحري في العالم، وقد استغرق تنفيذه ما يقرب من 10 سنوات. وسيتم فتح الجسر للجمهور اليوم الأربعاء.

ويقول النقاد إن المشروع غير ضروري إلى حد كبير حيث أن هونج كونج وماكاو متصلتان بالفعل بالبر الرئيسي للصين من خلال قطارات وعبّارات والنقل الجوي بالإضافة إلى الطرق البرية.