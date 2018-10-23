"الطيران المدني" : بدء أعمال إنشاء مطار الملك عبدالله في جازان بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار ريال

أعلن عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدء أعمال مشروع مطار الملك عبدالله الجديد في جازان. وأوضح التميمي أن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ 3.6 ملايين مسافر سنويا وبتكلفة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار ريال كما تبلغ المساحة الإجمالية لصالة السفر الرئيسية 57.500 متر مربع وتضم 5 بوابات للسفر و 32 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر وسيتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات ونصف.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "مطار الملك عبدالله الجديد بجازان سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة الطلب المتنامي على حركة النقل الجوي والكثافة العددية التي يشهدها المطار من قبل المسافرين والقادمين من أبناء منطقة جازان وزوارها والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك الأنشطة التجارية والسياحية كما سيسهم المشروع في توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص".