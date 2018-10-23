خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس المصري

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بتسليمها سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال استقبال الملك له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم. ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما أبدى الملك تحياته وتقديره له. حضر الاستقبال الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وناصر زغلول سفير مصر لدى السعودية.
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