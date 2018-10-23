"جبل عمر" تربح 469 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 179 %

حققت شركة جبل عمر للتطوير صافي ربح في الربع الثالث من 2018 بلغ 469 مليون ريال بعد أن خسر 593 مليون خلال الربع المماثل من 2017. ويعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 179 % إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإلإيرادات الفندقية وانخفاض تكلفة الإيرادات باستثناء التكلفة المتعلقة ببيع الوحدات السكنية ويرجع ذلك أساسا إلى الاستهلاك التراكمي الإضافي المحمل خلال الربع المماثل من العام السابق عند تغيير خطة بيع الأصول. وانخفاض الأعباء التمويلية بسبب خصم أعباء التمويل المالية المؤجلة عند التسديد المبكر للديون المحلية خلال الربع المماثل من العام السابق.
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