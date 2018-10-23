"دلة" تربح 32.5 مليون ريال خلال الربع الثالث بانخفاض 57 %

حققت شركة دله للخدمات الصحية صافي ربح في الربع الثالث من 2018 بلغ 32.5 مليون ريال بانخفاض 57 % عن الربع المماثل من 2017 بسبب تأثر الإيرادات سلبيا بسبب الانخفاض في عدد مرضى العيادات والتنويم لمستشفى دلة النخيل. بالإضافة إلى التسارع البطئ نسبيا لإيرادات مستشفى نمار مع بداية التشغيل كما هو متوقع من إدارة الشركة.

وزيادة مصاريف البدء في تشغيل مستشفى دلة - نمار التي اثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة خلال الربع الحالي وذلك بحسب الخطة التشغيلية للشركة وزيادة تكلفة الايرادات والمصاريف الادارية نتيجة زيادة رسوم العمالة وزيادة تكاليف التعاقدات الخارجية للعمالة الطبية وغير الطبية.

وزيادة مصاريف البيع والتسويق بسبب تكثيف نشاط بيع الادوية وزيادة مصاريف الاستهلاكات بسبب البدء في تشغيل مستشفى نمار وزيادة تكاليف التمويل بعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى نمار وتثبيت اجل التمويل. وذلك بالرغم من تقدير أقل لمصروف الزكاة مقارنة بالفترة السابقة بسبب انخفاض الوعاء الزكوي نتيجة انخفاض الأرباح.