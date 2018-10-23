دولة رئيس وزراء باكستان يصل الرياض

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان إلى الرياض اليوم للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض . وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير جمهورية باكستان الأسلامية لدى المملكة خان هشام بن صديق ومندوب عن المراسم الملكية .