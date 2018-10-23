نهوض الشركات الأوروبية .. مجرد فقاعة أم موجة مستدامة؟

يقول فرانسيسكو ريبيراس: "لقد حولنا الأزمة إلى فرصة. قمنا بعمليتي استحواذ كبيرتين على شركات ألمانية خلال عامي 2010 و2011، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الشركة بنحو الضعف. من جهة أخرى، لقد نجحنا في الحفاظ على الاستثمار خلال الأوقات الصعبة، للبقاء كمورد موثوق به".

يدير ريبيراس شركة جيستامب Gestamp، وهي شركة تصنيع إسبانية لمكونات السيارات بلغ حجم مبيعاتها 8.2 مليار يورو عام 2017، وأربعة أخماسها من خارج السوق المحلية للشركة.

منذ الأزمة المالية، التي ضربت إسبانيا بشكل خاص، أضافت شركة جيستامب Gestamp بلدين إلى البلدان الـ19 التي لم تكن موجودة فيها من قبل، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في اليابان، وفي العام المقبل، في المغرب، ولديها سبعة معامل صناعية قيد الإنشاء في مختلف أنحاء العالم.

ارتفعت الربحية في الشركة بنحو 44 في المائة منذ عام 2012، مدفوعة بالطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات الكبيرة.

كما قامت الشركة بتنويع مصادر التمويل لديها بعيداً عن المصارف الإسبانية وفي اتجاه النظام المصرفي العالمي وسوق سندات الشركات، وفي عام 2017 نفذت عملية إدراج عام في مدريد.

ريبيراس ليس هو رئيس الشركة الوحيد في أوروبا الذي يشعر بالإيجابية.

الضوضاء السياسية - حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وحلول حكومة شعبوية في إيطاليا، والمخاوف من حرب تجارية عالمية - تخاطر بأن تطمس حقيقة أن الأعمال في المنطقة تمر بفترة نجاح.

كان هناك انتعاش قوي من الأزمة الشديدة في معظم أجزاء الاتحاد الأوروبي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة في منطقة اليورو في العام الماضي.

وفي البلدان الـ28 في الاتحاد الأوروبي، كان الارتفاع 2.4 في المائة، في أسرع وتيرة له في هذا العقد. تركت الأزمة شركاتها الباقية على قيد الحياة أقوى من الناحية المالية؛ إذ تركز على فرص نمو جديدة.

ومع ذلك، تثار أسئلة حول مدى استدامة هذا النمو، وما الآفاق الأطول أجلاً بالنسبة للشركات الأوروبية.

ومع بدء الثقة في الانخفاض، يواجه صناع السياسة تحديًا بشأن ما إذا كانوا قد بذلوا ما يكفي لجعل الشركات أكثر مرونة وقدرة على التنافس مع الشركات المنافسة العالمية.

كما يقول بيير جاتاز، رئيس مجموعة اللوبي الإقليمية بيرنيس يوروب: "لا يزال هناك زخم إيجابي جيد، وقد حققنا كثيرا من التحسينات في أوروبا، وتقوم الشركات بالاستثمار، لكن الإصلاح المؤسسي كان بطيئاً، ويجب عمل إصلاحات أكبر بكثير".

كان العام الماضي استثنائيا للشركات الأوروبية من حيث النمو والربحية وتوقعات الأعمال.

بعد سنوات من الطلب الثابت في أسواقها المحلية، تمكنت شركات المنطقة أخيرا من الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الداخل، فضلا عن الطلب القوي في الخارج.

مع وجود حركات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا، عادت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو حتى أعلى منها.

ووفقاً لما ذكره المكتب الإحصائي الأوروبي، ارتفع الاستثمار 3 في المائة خلال العام، بينما ارتفع استهلاك الأسر 2 في المائة.

يقول كلاوس جونتر دويتش، رئيس الأبحاث في بي دي آي BDI، أكبر اتحاد أعمال في ألمانيا: "في ألمانيا وكثير من الاقتصادات الأوروبية الأخرى، لا يزال التوسع الاقتصادي في الداخل والانتعاش في التجارة العالمية منذ عام 2017 يشكلان عوامل قوية. أخيرا انتعش الاستثمار المحلي في جميع أنحاء أوروبا".

على الرغم من تباطؤ بعض المؤشرات عام 2018، إلا أن الثقة بالأعمال لا تزال قريبة من المستويات العالية للغاية التي وصلت إليها العام الماضي.

بلغت نسبة البطالة المعدَّلة موسمياً في منطقة اليورو 8.2 في المائة في تموز (يوليو) 2018، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. بشكل إجمالي، العوامل الاقتصادية الأساسية أقوى بكثير مما تشير إليه الاضطرابات السياسية.

يقول آندي بالدوين، الشريك المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة إي واي: "في أوروبا، تم فصل المحاذاة بين الرواية السياسية والاقتصاد".

وبدعم من برنامج المال السهل المتواصل من البنك المركزي الأوروبي، والقطاع المصرفي الذي خرج من الأزمة عموما، أصبحت الشركات الأوروبية، ولا سيما الشركات الأصغر منها، تشعر بالتفاؤل.

في تناقض صارخ مع السنوات التي تلت الأزمة المالية مباشرة، هناك عدد قليل من الشكاوى من الشركات التي تقول إنها تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل.

يقول إريك تشيني، مستشار في معهد مونتين، وهو مؤسسة فكرية في باريس: "انخفضت القروض غير المنتجة بشكل عجيب، وتمت استعادة الميزانيات العمومية، وتفيض المصارف بالسيولة، وتتنافس معا على الإقراض".

تختلف القصة حسب البلد، لكن الاتجاه العام هو نفسه. في إسبانيا، إعادة الهيكلة في القطاع المصرفي ساعدت الشركات على الوصول إلى التمويل للتوسع في الخارج، ولا سيما في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

كما تتنافس الشركات الإسبانية والبرتغالية بشراسة للحصول على الأعمال خارج اقتصاداتها المحلية.

وما زالت الصادرات من ألمانيا وإسبانيا تنمو بقوة، بينما نجد في فرنسا إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أنها تمر حاليا بمرحلة صعبة، إلا أنها تعمل على تغيير السرد الوطني المهيمن إلى سرد يدعم الأعمال.

يقول جاتاز: "ماكرون يحب الأعمال، إنه يحب صاحب المشاريع. لقد قام بإصلاحات كان بعضنا يقترحها منذ 30 عامًا".

اقتصاد إيرلندا يزدهر، حتى في إيطاليا، حيث استولى ائتلاف شعبوي على السلطة في حزيران (يونيو) الماضي، وتراجعت الأسواق منذ ذلك الحين، فإن عداء السياسيين ضد الشركات مبالغ فيه.

يقول أحد كبار قادة الأعمال الإيطاليين: "مجتمع الأعمال له تاريخ طويل في التعامل مع الأوضاع، على الرغم مما يحدث في روما".

في الوقت نفسه، فإن خروج المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أدى فيه إلى تراجع مشاعر المستثمرين تجاه بريطانيا، كان دفعة للآخرين. تستفيد كل من باريس وبرلين وفرانكفورت ودبلن ولوكسمبورج من التحول في وظائف الخدمات المالية وزيادة الاستثمار.

ولكي نكون واضحين، فإن تفاؤل الشركات لا يزدهر على الرغم من المشاكل المالية التي وقعت قبل عقد من الزمن، ولكن بسببها. كانت الأزمة الاقتصادية في أوروبا، التي بلغت ذروتها عام 2013 بوجود عاطل عن العمل من كل 10 أشخاص في سن العمل في الاتحاد الأوروبي المكون من 28 بلدا، ومستويات قياسية من حالات الإفلاس، مؤلمة للغاية.

وقد نجحت الشركات التي بقيت على قيد الحياة في أن تصبح أكثر رشاقة وكفاءة، وغالبًا ما كانت تمد بصرها إلى ما وراء السوق الموحدة.

كان هذا صحيحا بشكل خاص في إسبانيا، حيث اضطرت الشركات أيضًا إلى الابتعاد عن ترتيباتها المالية المريحة مع المصارف الإقليمية، إلى علاقة أكثر حرفية وإصرارًا مع المصارف. شركات البناء مثال جيد على ذلك. بعد أن سُوِّيت بالأرض بسبب الأزمة، كثير منها شق طريقه، ليس فقط في بقية أوروبا بل في مناطق أخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

على الرغم من أن ألمانيا كانت معزولة عن أسوأ آثار الأزمة - وبالتالي، كما يجادل البعض، فشلت في إصلاح قطاعها المصرفي بقدر ما تحتاج إليه – إلا أن الشركات متوسطة الحجم أيضا ركزت جهودها على التوسع خارج أوروبا.

شركة إيمكو نموذج على هذا الاتجاه. هي شركة مملوكة لعائلة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وتوظف 1350 شخصًا، وتوجد أكبر عملياتها في مدينة لينجن شمال غربي ألمانيا، حيث تقوم بتصنيع تجهيزات الحمامات ومواد البناء وتكنولوجيا تكييف الهواء.

لقد كانت لها مبيعات قياسية قدرها 160 مليون يورو العام الماضي. يقول كريستيان جناس، رئيسها التنفيذي، إن الإيرادات المحلية تشكل الآن أقل من ثلثي الإجمالي.

يقول جناس، الذي توسعت شركته في تركيا وبلدان أخرى أثناء بناء مركز جديد للأبحاث والتطوير داخل بلده: "كانت الأزمة المالية بمنزلة إشارة لنا لتوسيع قاعدة عملائنا، والتأكد من عدم الاعتماد على سوق واحدة ومنتج واحد".

يقول بالدوين من إي واي إن قصة شركة إيمكو تتكرر في جميع أنحاء أوروبا. ويقول: "هناك شعور حقيقي بأن الشركات المتوسطة في أوروبا نفضت عنها أخيرا آخر آثار الأزمة المالية. لقد عززت ميزانياتها العمومية، واحتضنت الفرص الجديدة التي تقدمها الرقمية، واعترفت بالدور المركزي للابتكار، والغرض في دفع النمو وجذب المواهب".

أظهراستطلاع حديث أجرته وكالة إي واي مع 642 تنفيذيًا في شركات ذات إيرادات سنوية، تراوح بين مليار يورو وثلاثة مليارات يورو أن نحو نصفهم يتوقعون زيادة الإيرادات بنسبة تراوح بين 6 و10 في المائة في العام، مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع الربع نموًا بأكثر من 11 في المائة.

وقال خُمس التنفيذيين في 12 اقتصادا أوروبيا شملهم الاستطلاع، إن الدخول إلى أسواق جديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ هي أولويات النمو القصوى.

كان عقد الصفقات، ومعظمه عبر الحدود، مزدهرا. مع نحو 785 مليار دولار من الصفقات المعلنة خلال النصف الأول من عام 2018، ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ الأوروبية 97 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفقا لوكالة ريفنيتيف Refinitiv "ثومسون رويترز سابقا".

يقول كولم دونلون، رئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في بنك مورجان ستانلي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن سلسلة من العوامل تقاربت لتغذية وتيرة قياسية من النشاط، بما في ذلك التركيز على تصويب الأوضاع في الشركات الأوروبية، والعائد المستهدف لصفقات البيع في المنطقة من قبل الشركات الصينية واليابانية.

كانت القدرة على التوسع خارج السوق الموحدة محركًا رئيسا لانتعاش الشركات في أوروبا. يقول بالدوين: "النشاط عبر الحدود داخل السوق الواحدة، سواءً كان تصديرا أو صفقات، يجعلك مرتاحاً للغاية لكي تقوم بالتصدير بعد ذلك خارج الاتحاد الأوروبي".

على الرغم من الدلائل على نشاط الشركات القوي، إلا أن القلق يتصاعد من أن النمو معرض للخطر من جراء التطورات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي أثرت في الثقة بالأعمال.

احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية في أعقاب فرض دونالد ترمب الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على الصين، والائتلاف غير المستقر في إيطاليا، وارتفاع أسعار النفط، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كلها عوامل تكبح الاستثمار.

يقول جاتاز: "لا يزال هناك زخم إيجابي جيد، لكن يجب أن نكون حذرين بسبب الجغرافيا السياسية. الثقة هي 50 في المائة من الأعمال. حين تكون لديك الثقة، فإنك تستثمر".

ثمة تحد آخر، وهو الافتقار إلى وجود عمال من ذوي المهارات المطلوبة، ولا سيما في القطاعات الرقمية. تقول وكالة بيزنيس يوروب إن القيود في قطاع العمل بلغت أوجها منذ أن بدأت في تسجيل الأرقام عام 1985.

الرواتب في المجالات التخصصية الأكثر طلبا بدأت في الارتفاع، حيث خبراء الذكاء الاصطناعي أكثر الموظفين الذين عليهم طلب الآن، ويأتي بعدهم مهندسو البرمجيات ومصممو تطبيقات الهواتف المحمولة، وفقا لشركات التوظيف.

تقول إيما مارسيجاليا، رئيسة مجموعة الطاقة الإيطالية إيني ورئيسة سابقة لشركة بيزنيس يوروب: "بعد سنة قوية عام 2017، بدأت الشركات بشكل متزايد في الشعور بالقلق من أن النمو بدأ يصل الذروة وعلى وشك التباطؤ.

تشهد الشركات الأوروبية بشكل متزايد نقصا في العمالة الماهرة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إعاقة خطط التوسع لديها".

كما تحذر مجموعات الأعمال والمحللون أيضا من أن صناع السياسة لم يغتنموا الفرصة التي أتيحت لهم بعد تخفيف ظروف الأزمة، ليطبقوا سياسات تحمي الشركات من احتمالية التعرض لأزمة في المستقبل، وتوافر الظروف من أجل نمو مستدام وطويل الأجل.

يقول بالدوين: "لم يعمل الاتحاد الأوروبي على إصلاح الوضع وحل المشكلات، في الوقت الذي كانت فيه الظروف جيدة للغاية طيلة السنوات القليلة الماضية".

يصف دويتش من شركة بي دي آي BDI تغير السياسات في أوروبا في المجالات الرئيسة مثل الابتكار والرقمنة وارتفاع الإنتاجية بأنه "بطيء"، مع إحراز تقدم في كثير من المشاريع الإصلاحية المتوقفة بسبب المقاومة من البلدان.

الفشل في إصلاح أسواق رأس المال أمر حاسم بصفة خاصة. كانت هنالك آمال بأنه يمكن أن تقوم الشركات في أوروبا بتنويع مصادر التمويل الخاصة بها بعيدا عن الاعتماد المفرط على الإقراض المصرفي، وأن تغيرات السياسة يمكن أن تساعد على تعميق وتوسيع نطاق أسواق رأس المال في القارة. على أن هذا لم يحصل.

أظهرت البحوث التي أجريت هذا العام من قبل المركز الفكري نيو فاينانشيال، أن أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي انخفضت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 في المائة، في العقد المنتهي عام 2016. في الوقت نفسه، أصبحت أسواق رأس المال في الولايات المتحدة أكبر بثلاثة أضعاف هذا المقياس من تلك الأسواق الموجودة في أوروبا.

يحذر تشيني قائلا: "كان هذا الأمر واحدا من حالات الفشل في إصلاحات ما بعد الأزمة. وحلقة الوصل بين السندات الحكومية ومصارف أوروبا لم تُقطع".

الفشل في دفع الإصلاحات المهمة يمكن أن يتفاقم بسبب التغيير الحاصل العام المقبل في مناصب كبار التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي، مع استبدال جان-كلود يونكر، الذي تركز جدول أعماله على الوظائف والنمو، برئيس جديد للمفوضية الأوروبية قد يكون ذا أولويات مختلفة.

إضافة إلى ذلك، ستحصل الحكومات في البلدان على القليل من المجال، من حيث السياسات النقدية أو سياسات المالية العامة، لتحفيز الاقتصاد عندما تنقلب الدورة في النهاية.

في الوقت نفسه، فإن الإنفاق على الأبحاث والتطوير متخلف عن بقية آسيا والولايات المتحدة. هذا الأمر، مع اقترانه مع قوة عاملة غير مؤهلة للقرن الحادي والعشرين، ربما يتبن أنه جرجرة طويلة الأمد على النمو، التي يمكن أن تشعل فتيل البطالة والاتجاهات الشعبوية.

يقول جاتاز من وكالة بيزنيس يوروب: "ستقدم لكم الشعبوية حلما بلا مقابل بأنه سيكون هنالك مزيد من الوظائف، ومزيد من القوة الشرائية. يمكن للأعمال أن تقدم حلما ملموسا، حلما حقيقيا. إن كان لديكم اقتصاد قوي، يمكنكم تقديم مزيد من المال للشعب. هذا هو السبب في أننا بحاجة لأن نفسر للناس أن الشعبوية ليست الحل، ولماذا يجب علينا حماية الأعمال".