ارتفاع الأصول الأجنبية لـ «ساما» والمصارف 35.3 مليار ريـال في شهر

بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف، بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 2.013 تريليون ريال، منها 129.3 مليار ريال للمصارف و 1.884 تريليون ريال لمؤسسة النقد.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "ساما"، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية (الموجودات الأجنبية مطروحا منها المطلوبات الأجنبية) لمؤسسة النقد والمصارف خلال شهر أغسطس بنسبة 1.8 في المائة أي ما يعادل نحو 35.29 مليار ريال.

وجاء معظم الارتفاع بدعم من صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد التي ارتفعت بنحو 32.21 مليار ريال في شهر أغسطس، في حين أسهمت المصارف بنحو 3.08 مليار ريال.

وخلال عام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد والمصارف بنسبة 2.9 في المائة أي ما يعادل 55.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية أغسطس 2017 نحو 1.957 تريليون ريال.

وبلغت قيمة أصول مؤسسة النقد بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 1.955 تريليون ريال مقارنة بـ 1.922 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق (يوليو 2018) مرتفعة بنسبة 1.7 في المائة أي ما يعادل نحو 32.72 مليار ريال.

أما أصول المصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 2.286 تريليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2018 مقارنة بـ 2.289 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو 2018.

أما أصول المصارف الأجنبية، فقد بلغت قيمتها نحو 206.535 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2018 مقارنة بـ 216.643 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018 متراجعة بنسبة 4.7 في المائة بنحو 10.11 مليار ريال.

أما المطلوبات الأجنبية على المصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 77.235 مليار ريال مقارنة بـ 90.418 مليار ريال بنهاية الشهر السابق (يوليو 2018)، متراجعة بنسبة 14.6 في المائة بما يعادل 13.18 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية